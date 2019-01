Katty Perry volverá pronto

La estadounidense prometió nueva música para 2019 y algunos rumores confirman que ya esta trabajando en un nuevo tema.

Tras su retirada temporal todo apunta que Katty Perry volverá a llenar conciertos y a hacernos vibrar con sus canciones.

En octubre anunciaba que dejaba la música debido a la ansiedad y depresión que le ocasionó las malas críticas de su álbum ‘Witness’, reconoció en varias entrevistas que las críticas de este trabajo le hicieron pensar incluso en el suicidio.

Parece que esta nueva canción se llamará “365” y para sorpresa de todos es una colaboración con Zedd, fue el cantante el que reconoció esta canción conjunta en una entrevista.

Esta relación se forjó con Zedd como el telonero de la gira de Katty por Australia y Nueva Zelanda, gracias a ello han creado un vínculo muy especial, que se transformará en música.

.@Zedd is set to perform at the Grammy Awards on February 10th and at Coachella on April 14th and April 21st. If the release date of #365 is correct we MIGHT get a live performance 👀 pic.twitter.com/oRRl4c5Lf4

— Katy Perry Activity (@KatyActivity) January 22, 2019