KATY PERRY APARECE EN EL NUEVO VIDEOCLIP DE TAYLOR SWIFT

Después de la tempestad viene la calma y eso pasa con las amistades también, incluso con las más famosas. Katy Perry y Taylor Swift han hecho las paces por fin.

Tanto es así que Katy ha participado en el nuevo videoclip de Taylor Swift You need to calm down que es una auténtica fiesta en todos los sentidos. Katy Perry aparece vestida de hamburguesa, como en la after party de la última edición de MET Gala y su nueva amiga, de patatas fritas, abrazándose, confirmando que han enterrado el hacha de guerra.

Ver esta publicación en Instagram This meal is BEEF-free #MeatFreeMonday 🍔♥️🍟 #YNTCDmusicvideo Link in Stories Una publicación compartida de KATY PERRY (@katyperry) el 17 Jun, 2019 a las 5:39 PDT

Así es como han decidido mostrar la unidad de ambas ante una lucha común, la de la comunidad LGTBiq+, el tema principal del videoclip. Pero Katy no es la única celebritie que aparece en este videoclip lleno de fiesta y color: Ellen DeGeneres, Ryan Reynolds, Laverne Cox, Dexter Mayfield, Ciara, RuPaul, Jonathan Van Ness, Jesse Tyler Ferguson, Billy Porter, Adam Lambert, Todrick Hall, Hayley Kiyoko, Hannah Hart… son algunos de los rostros conocidos que se suman a su lucha en un camping totalmente pop en el que este colectivo está completamente representando.

El vídeo lo ha dirigido la propia Taylor junto a Drew Kirsch y también lo ha producido la cantante junto a Todrick Hall, un viejo conocido de los grandes musicales e influencer.

Taylor Swift está muy implicada con esta causa y en los últimos días la hemos visto diversos gestos para apoyar el mes de Orgullo: A través del vestuario, de discursos o de conciertos sorpresa como el que acaba de dar en el StoneWall Inn de Nueva York.

You need to calm down será uno de los temas que aparezca en Lover, el álbum que anunció que lanzaría el próximo 23 de agosto.

¡Nos encanta verles a todos unidos con una misma reivindicación!

