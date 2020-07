Katy Perry, la bomba que nadie esperaba en el festival virtual de Tomorrowland

La superestrella del pop dará el golpe al actuar embarazada del bebé que espera junto a Orlando Bloom y a pocos días o semanas de dar a luz… ¡La pareja guarda la fecha en secreto! La californiana cantará su nuevo single ‘Smile’, adelanto del álbum que saldrá el 14 de agosto a se han vendido decenas de miles de entradas para ‘Tomorrowland Around the World’ (25 y 26 de julio), una experiencia audiovisual inédita en 3D y dotada de alucinantes efectos visuales. El evento también acaba de confirmar a VER:WEST, el alias melódico del legendario DJ Tiësto.

Boom (Bélgica), 14/07/2020

Tomorrowland acaba de dar el anuncio sorpresa de que Katy Perry actuará en su festival virtual del 25 y 26 de julio. La cantante superventas ofrecerá un gran espectáculo rodeada de efectos visuales y de una grandiosa producción en 3D que usará la tecnología cinematográfica más avanzada de la industria digital de Hollywood.

La aparición de Katy Perry en ‘Tomorrowland Around the World’ tendrá un carácter especialmente estelar por varios motivos. El primero, la californiana impactará en las pantallas de medio mundo al actuar embarazada del hijo que espera junto a Orlando Bloom. Aunque la vocalista y el actor han guardado en celoso secreto la fecha en la que esperan dar a luz, sí se sabe que será en algún momento de este verano. Por eso, la autora del mítico tema ‘I Kissed a Girl’ ofrecerá su show en avanzado estado de gestación y, como ha hecho desde el inicio de su carrera, volverá a romper moldes.

En segundo lugar, Katy Perry acaba de publicar el adelanto de su esperado quinto álbum, ‘Smile’, que saldrá a la venta el 14 de agosto. El single es un tema enérgico y optimista con un aire disco, y en apenas 5 días se aproxima a los mil millones de reproducciones en YouTube. Ante los fans de Tomorrowland, la superestrella del pop interpretará por primera vez el tema en concierto.

Behind the scenes

¿Actuará Katy Perry en directo? ¿Viaja embarazada para esta actuación? ¡No! A lo largo de las últimas semanas, los artistas invitados al festival digital están siendo grabados interpretando su sesión en estudios equipados con fondos chroma key de color verde, la misma técnica que se emplea para combinar a actores reales e imágenes generadas por ordenador en El Señor de los Anillos o Star Wars. Hay cuatro sets repartidos por el globo:

en Boom —la sede belga del evento—, Sao Paulo (Brasil), Sidney (Australia) y Los Ángeles (Estados Unidos). El show de Perry se ha grabado en esta última ciudad.

El mundo de la música electrónica no le es extraño a la superestrella de Santa Bárbara. Sus mayores hits (‘I kissed a girl’, ‘Teenage Dreams’, ‘Firewok’, ‘Roar’, ‘Dark Horse’ y más) han sido remezclados con gran éxito por DJs y productores como Tiësto, Oliver Heldens, R3Hab, Tommy Sunshine o Benny Bennassi.

Hito histórico de la música en streaming

‘Tomorrowland Around the World’ va a ser el festival digital más sofisticado y ambicioso nunca creado. Será el sábado, 25 y el domingo, 26 de julio, coincidiendo con el que iba a ser el segundo fin de semana del evento real, suspendido a causa de la Covid-19. Aunque la dirección no ha dado cifras exactas, se sabe que se han vendido decenas de miles de tickets para presenciar virtualmente el espectáculo online desde hogares de los cinco continentes y 70 deejays de primera fila como David Guetta, Martin Garrix, Armin van Buuren, Steve Aoki, Dimitri Vegas & Like Mike, Oliver Heldens… ¡Y la DJ española B Jones!

Aún hay entradas a la venta: 12,5€/1 día y 20€/2 días. El ticket dará acceso a un recinto virtual que reproducirá la vivencia sensorial, social y musical del archiconocido festival belga. Habrá 8 escenarios con su propia programación artística y actuaciones en vivo durante 10 horas al día entre las 15:00 y 1:00 horas (Central European Summer Time, CEST), que equivale a la hora de Madrid.