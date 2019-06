KATY PERRY PUBLICA SU NUEVO SINGLE ‘NEVER REALLY OVER’

Katy Perry esta de vuelta y a lo grande con su nuevo single.

Después de que su anterior álbum, Katy Perry está de vuelta. Tras no haber tenido mucho éxito en su anterior trabajos, parece que ahora regresa dispuesta a que su quinto álbum no pase desapercibido. De momento nos ha presentado el primer avance: «Never Really Over». Un tema que nos habla de un amor perdido pero que puede tener una nueva oportunidad.

La canción habla sobre avanzar, de aceptar que las cosas que han sucedido en el pasado son las que te han llevado hasta el punto en el que te encuentras. La artista ha escogido a Philippa Price para dirigir el vídeo que, en esta ocasión, recurre a una gama de colores combinada al detalle para ofrecernos un contexto bucólico y muy veraniego.

Se nota el interés de la cantante por las cuestiones de curación y crecimiento personal y, de ahí, que se sumerja en una especie de retiro espiritual. En el vídeo podemos ver coreografías en las que ella participa, imágenes un poco surrealistas y sobretodo campo. Hay momentos en los que incluso parece un aquelarre de brujas para reparar un corazón roto.

Ver esta publicación en Instagram Let it go… #NeverReallyOver 5.31.19 🧡 Una publicación compartida de KATY PERRY (@katyperry) el 29 May, 2019 a las 10:04 PDT

“Katy Perry y su gente querían hacer su propia versión de mi canción, y nos van a acreditar, hemos tenido una conversación abierta al respecto de esto. Estoy muy orgullosa. No tengo hijos de los que estar orgullosa, así que prefiero ser feliz en nombre de la canción”, decía Dagny.

Además, no olvidemos que este sonido tan pop tiene una firma también muy reconocible, la de Zedd y Dreamlab que se han encargado de la producción de este nuevo tema que nos puede dar una ligera idea de por dónde van los tiros de lo que la californiana está preparando.

