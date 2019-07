Katy Perry se atrevió con el ‘reggaeton’ de la mano de Daddy Yankee

Parece que el género latino no va a hacer ninguna pausa en su conquista del terreno de la música pop. Lejos de ello, cada vez son más los artistas que deciden probar con el reggaeton. La última gran estrella en hacer una colaboración con un artista latino y, además con frases en castellano, es nada más y nada menos que «Katy Perry» La cantante que saltó a la fama con el mítico tema I Kissed a girl, acaba de presentar un remix con uno de los más representativos artistas del sonido urbano: Daddy Yankee. Con Calma es el título de la canción permanece en las primeras posiciones de las listas de éxitos desde su lanzamiento en enero, pero ahora cuenta con un toque renovado que no ha dejado indiferente a nadie. La noticia de la colaboración entre Katy Perry y Daddy Yankee causo furor entre los seguidores de ambos artistas, a pesar de que ella tiene acostumbrados a sus fans a sorprenderles con casi cualquier cosa, ya sea un disfraz, una puesta en escena o un vídeo. Pero esta, realmente es una fusión que resultaba prácticamente impensable hace unos años, pero la verdad, es que sigue arrasando el tema y se bailará seguro que este verano, no mucho, muchisimo. Sobre todo, porque la atrevida cantante no se había mostrado nunca muy simpatizante con el reggaeton. Sin embargo, en la primera vez que Katy Perry colabora con un intérprete latino se ha lanzado incluso con algunas frases básicas en castellano. De momento la canción no cuenta con un videoclip oficial, pero sí que se ha publicado una versión en la que se les ve caricaturizados al más puro estilo emoji.

