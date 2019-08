¿Katy Perry, Taylor Swift y Selena Gomez cantando juntas? Todo apunta a que sí

¿Katy Perry, Taylor Swift y Selena Gomez cantando juntas? Tiene pinta que próximamente pueda ver una colaboración entre ellas.

Parece que Taylor Swift y Katy Perry aún se guardan un as en la manga con el que terminar de sorprender a sus fans después de su reconciliación en el videoclip ‘You Need To Calm Down’ de la primera, para el que se vistieron de papas fritas y hamburguesa respectivamente. Según ha asegurado uno de los fans de Taylor que asistió a la sesión secreta que ella organizó el pasado viernes en su casa de Londres para un reducido grupo de afortunados, que pudieron escuchar en exclusiva su nuevo disco ‘Lovers’ antes de que se ponga a la venta, la cantante ha juntado a Katy y a su amiga íntima Selena Gomez para grabar un tema sobre el empoderamiento femenino.

Pese a que Taylor ofreció una pequeña historia sobre el significado tras cada sencillo del álbum, hasta el momento todos los presentes -que habían mantenido el secreto tras ser informados de la fecha y el lugar del evento a mediados de julio- han guardado silencio al respecto, por lo que habrá que esperar a que la colaboración en cuestión vea la luz para descubrir todos los detalles.

En el caso de Selena, esa canción sería la oportunidad perfecta para que retome su carrera musical que dejó aparcada mientras lidiaba con las complicaciones derivadas de la enfermedad de Lupus que padece, por las que en 2017 tuvo que someterse a un trasplante de riñón y que un año más tarde le llevaron a un ingresar de nuevo en un centro psiquiátrico. Hace algo más de un mes aseguró que su próximo trabajo discográfico -el primero desde 2015- ya estaba acabado, pero insistiendo en que aún no podía adelantar una fecha de lanzamiento, Hace unos días se reveló que Selena se ha distanciado de Francia Raisa, su mejor amiga y quien le donó el riñón. El sitio RadarOnline reporta que de hecho, Selena y Raisa no se hablan desde hace nueve meses y esta es la razón:

El sitio afirma que no se hablan desde octubre porque, en opinión de Raisa, su examiga Selena ha tomado decisiones poco saludables.

Aunque después del trasplante Selena había dicho que se iba a dedicar a llevar una vida saludable, según una fuente “hizo exactamente lo opuesto de lo que había dicho. Dijo que no iba a beber, pero sí lo ha hecho”.

Ahora si, vamos a disfrutar por separado de cada una de ellas, en uno de sus tantos videoclip que podemos disfrutar.

