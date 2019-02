Keane son la segunda confirmación del 4ever Valencia Fest

La banda británica Keane, que actualmente está preparando un nuevo trabajo de estudio, es el segundo nombre anunciado por el festival 4ever Valencia Fest, después de haber anunciado a los aclamados Tears for Fears como primera confirmación.

Tras 6 años desde el último álbum lanzado por la banda, Keane estará presente en el festival, donde presentará nuevas canciones, el día 21 de julio en La Marina de Valencia. Como han anunciado en sus redes sociales, la banda se encuentra inmersa en la grabación de nuevos temas y pronto lanzarán algún adelanto de este trabajo.

Hi everybody, It's brilliant being back in the studio and we hope you're enjoying the photos. We’re looking forward to filling you in on what we've been working on, as well as sharing some upcoming live dates this summer. Lots of love,

Tim, Tom, Richard & Jesse x pic.twitter.com/m8KpskCWrC — Keane (@keaneofficial) February 6, 2019

Keane conforma uno de los grupos más aclamados del pop-rock de principios de este siglo, saltando a la fama por medio de su piano tan característico. Temas como “This Is The Last Time“, “Somewhere Only We Know” o “Everybody Is Changing“ asaltaron las listas de éxitos del panorama internacional en su momento y nos han dejado expectantes de sus futuros trabajos.

Looking forward to coming back to Spain in July! See you at @4everValencia on 21 July. Full details available from https://t.co/5KJNAl0xv1 pic.twitter.com/lcp0gx4aY5 — Keane (@keaneofficial) February 7, 2019

Las entradas se encuentran ya a la venta.

Me gusta: Me gusta Cargando...