Kelly Clarkson y Nerea Rodríguez compartiran personaje en UglyDolls

Que cantantes famosos doblen en pelis de animación no es nada nuevo. En el caso de UglyDolls, la nueva propuesta de Troublemaker Estudio, el casting está cargado de grandes voces. ¡Y no podía ser de otra forma! En Master fm te desvelamos todos los artistas que hay tras los simpáticos muñecos.

Como adelantabamos en el título, la cantante Kelly Clarkson toma el papel protagonista: el de Moxy, una simpática muñeca rosa que actúa como líder del grupo. En España, este papel será interpretado por Nerea Rodriguez, la ex-triunfita que está disfrutando de su éxito en el teatro musical, y que se estrena como actriz de doblaje en Ugly Dolls. Podéis oír ambas versiones del tema principal en los respectivos trailers. ¡No os van a decepcionar!

Aunque el resto de casting en castellano está por anunciar, la versión americana cuenta con bastantes caras conocidas. Entre ellas, las de Nick Jonas, que hará el papel del villano y aportará, como mínimo, dos canciones originales, The Ugly Truth y su variación, The Uglier Truth. También tiene un personaje el rapero Pitbull, que dobla al apropiadamente nombrado “Ugly Dog/Perro Feo“. Destaca también Janelle Monáe, que interpretará a la muñeca Mandy.

Los juguetes perfectos están diseñados para hacer a cualquier niño del mundo feliz. Pero, ¿qué pasa con esos juguetes que no son tan perfectos como sus compañeros? Este grupo viaja a una ciudad llamada Uglyville, donde todos los juguetes rechazados viven en armonía, sin importar que su aspecto no sea tan bello como el del resto. Sin embargo, una intrépida peluche llamada Moxy está dispuesta a cruzar la frontera hasta nuestro mundo, “el mundo más allá”, y encontrar al niño perfecto para ella. Sin embargo, los juguetes escogidos, liderados por el bellísimo Lou, no están dispuestos a permitirlo.

Esta es la sinopsis de UglyDolls, un canto a la positividad y al amor propio. Su estreno está previsto para Mayo, y será sin duda una memorable experiencia para todas las edades.

