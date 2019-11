Kesha se rebela contra el maltrato en ‘Raising Hell’ y revela tracklist de ‘High Road’

Según lo anunciaron hace días, Kesha lanzó ‘Raising Hell’, el primer adelanto de su nuevo trabajo, titulado ‘High Road’. Un disco que está llamado a ser su “regreso a la diversión” tras un ‘Rainbow‘ confesional y espiritual, en el que expiaba los duros trances personales que padeció tras su gran éxito comercial a principios de esta década. Efectivamente, la canción suena festiva, aunque no estrictamente pop, pues tiene un claro poso de tradición gospel y country en su melodía, cuyo gran gancho son unas trompetas desquiciadas, enfatizadas por los coros del rapero queer Big Freedia (al que, por cierto, encontraremos en breves instantes en el nuevo single de Mala Rodríguez).

Sin embargo, este tema adquiere un cariz muy distinto con el vídeo oficial estrenado a la vez que la canción. Dirigido por Luke Gilford (el mismo de ‘Fall In Line’ de Christina Aguilera y Demi Lovato), nos presenta a Kesha Rose como una telepredicadora de éxito, una “mujer de Dios” que, tras su aspecto de exuberante clon de Dolly Parton, vive un infierno de maltrato machista en su matrimonio hasta que un trágico evento transforma su realidad.

Un gran clip del que preferimos no desvelar la trama que sin duda supone una buena entrada para esta nueva era. Era que, valga la redundancia, no era tan hedonista como indicaban en las declaraciones que hacía días atrás a Rolling Stone. “He decidido “luchar por mi derecho a irme de fiesta””, decía días atrás, parafraseando el hit de Beastie Boys. De momento hay fiesta… pero no sin conciencia. Os dejamos con el tracklist del álbum, que sale el 10 de enero.

