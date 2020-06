Kimberley Tell nos presenta en MASTER FM su nuevo trabajo “Gastando Horas”

Kimberley Tell no deja de sorprender a todo el mundo con su elegante reinterpretación del indie pop y el nu soul y después del éxito alcanzado con dos de sus canciones formando parte de la banda sonora del fenómeno internacional de Netflix, ‘ÉLITE’, Kim continúa demostrando su talento y presenta ‘Gastando Horas’, una pieza en la que muestra su lado más fresco y original, pero si quieres saber mucho mas, estará en MASTER FM, este miércoles 24 a las 10:30h con los chicos de MASTERDAY, donde nos contara muchas mas cosas.

La artista canaria, que combina su buen hacer musical con la interpretación, se confirma como uno de los nombres a tener más en cuenta en este 2020 en la escena española e internacional. ‘Gastando Horas’ es un single que demuestra la variedad de registros de Tell y aúna lo mejor de varios géneros como el urbano y el pop electrónico más sofisticado. Con una letra que muestra su capacidad para expresar sentimientos con sencillez, y sonando delicada y actual mientras se aleja de los clichés más melosos, Kimberly Tell reivindica un lugar propio en el panorama musical.

La posibilidad y el encanto de la canción, así como su buen gusto para elegir melodías limpias y atractivas son solo algunos de los detalles que hacen de ‘Gastando Horas’ una muestra perfecta del sonido rico en influencias de Kimberly Tell, que no solo va camino de hacerse un hueco destacado en la escena musical patria, sino que demuestra que no le teme a ningún género. Buena prueba de ello es su reciente colaboración con Sidonie, ‘Me llamo ABBA’, o su particular versión de ‘Hoy No Me Puedo Levantar’.

‘Gastando Horas’ es, también, el último adelanto de su esperado EP ‘135’ -las medidas de su cama- que verá la luz en junio y que juega brillantemente con la concepción de lo íntimo y lo cotidiano, tanto musical como visualmente. Para ello, el videoclip de esta canción nos abre la puerta de su casa, de su habitación y de sus recuerdos. Dirigido y protagonizado por la propia Kimberly Tell, el clip es una muestra más de su creatividad única, que la convierte en una de las artistas más prometedoras de la actualidad.