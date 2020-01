Kygo “Stargazing” EP – “Stargazing”

Por fin Kygo está de regreso, su nuevo EP se llama “Stargazing” y llega después de haber compartido ya casi todas las canciones incluidas en el disco.

En el EP podemos encontrar su sencillo al lado de Selena Gomez “It Ain’t Me” estrenado el 16 de febrero del 2017. También su colaboración al lado de Ellie Goulding “First Time“, estrenada el 28 de abril del 2017. Además se encuentra el remix que realizó para la canción de U2 “You’re The Best Thing About Me“.

El EP llegó a plataformas digitales y servicios de streaming el 21 de septiembre del 2017 a cargo del sello discográfico Sony Music. El 26 de septiembre del 2017 el dj estrenó el video oficial de su colaboración al lado de Justin Jesso “Stargazing“.

Una versión orquesta de “Stargazing” se estrenó el 8 de diciembre del 2017. Más tarde, el 20 de diciembre del 2019 el dj compartió una nueva edición de “Stargazing” hecha por Tariq Pijning.

Tracklist:

Stargazing ft. Justin Jesso It Ain’t Me ft. Selena Gomez First Time ft. Ellie Goulding This Town ft. Sasha Sloan Your The Best Thing About Me ft. U2

