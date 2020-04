El dj y productor Kygo no para con la promoción de su nueva era musical y después de compartir “Like It Is” y “I’ll Will”, tiene lista la tercera entrega y no viene solo.

Esta vez el dj se unió a Zak Abel para presentar “Freedom”, el tema fue compuesto por ambos al lado de Sandro Cavazza y Lawrie Martin. La canción se estrenó el 17 de abril del 2020 por Sony Music. Ese mismo día también se estrenó el video musical en el canal oficial de YouTube de Kygo.