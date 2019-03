La actuación de Got Talent España que ha impresionado a Christina Aguilera

Los castings de la temporada 4 de Got Talent España han llegado ya a su fin. Nos han dado memorables actuaciones de todos los registros – magia, canto, baile, un poco de todo, como nos tienen acostumbrados – pero muy pocas alcanzan el nivel de la actuación de QDS Megacrew.

El grupo de 40 integrantes ha impresionado con un sentido homenaje a Christina Aguilera. En él, han interpretado grandes éxitos como “Candyman,” “Come On Over (All I Want Is You),” “Ain’t No Other Man,” “Lady Marmalade,” “Dirrty” y más, reproduciendo a la perfección no solo las complicadas coreografias, sino la puesta en escena y vestuario que caracteriza cada tema. Con él han impresionado a público, jueces… Y a la propia Christina Aguilera, que twitteaba sobre a actuación en las redes sociales.

“¿Quéeeeee? ¡Wow!… Muy impresionada” comentaba la cantante a sus seguidores, adjuntando el vídeo del programa. Este ahora no está disponible en Youtube España (no, nosotros tampoco entendemos por qué), pero puede encontrarse aquí, en la web oficial de telecinco.

A parte del reconocimiento online, la actuación le garantizó al grupo el Pase de Oro, con el que pasan directamente a la final. ¡No podemos esperar para ver con que nos sorprenden!

