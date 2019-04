La artista británica PJ Harvey estrena dos nuevos temas

La artista ha lanzado al mercado dos singles, bajo el nombre de “Descending” y “The Moth”, los cuales aparecerán en la banda sonora de “All About Eve”, la cual ya ha sido publicada.

PJ Harvey reaparece con dos nuevos temas, tras un 2018 en el que había lanzado “An Acre of Land”, como una reversión de una canción tradicional británica. En esta ocasión, “All About Eve” contará con la participación de la artista, siendo una obra que será representada en el Teatro Noël Coward en la capital londinense. Sobre la canción “Descending”, la artista comenta que “el trabajo instrumental me ha dado libertad”.

Para la realización de la BSO, ha trabajado junto al músico James Johnston, un viejo conocido para la artista, y junto a Kenrick Rowe, que destaca por su versatilidad en la batería.

