La Artista Revelación Británica, Mabel

Gracias a sumás reciente Hit «Don’t Call Me Up», la cantante de 23 años es la nueva estrella musical en ascenso, y ya está nominada como Artista Revelación de los Brit Awards 2019.

Mabel Alabama Pearl McVey, pero reconocida como simplemente Mabel, nació el 20 de Febrero de 1996 en Andalucía, España. Descendiente de un padre escocés y británico y una madre escocesa, Mabel fue criada en el ciudades de Málaga (España) y Estocolmo (Suecia). Ella es hija del productor de Cameron Andrew McVey (Massive Attack) y de la reconocida cantante Neneh Cherry. Su familia está plagada de músicos y cantantes de diversos géneros musicales. Entre ellos se incluyen su tía, la escritora y cantante, Titiyo; su tío Eagle-Eye Cherry conocido por su hit «Save Tonight» (1997); y hasta un hermano rapero: Marlon Roudette.

La joven cantante viene produciendo canciones desde que tiene memoria, pero recién comenzó a publicarla a partir de los 19 años (2015). Su primer sencillo fue «Know Me Better» y fue el puntapié inicial para recibir la atención de los medios Británicos. Siendo hija y familiar de grandes artistas, siempre tuvo la presión de seguir una carrera musical.

Mabel publicó un par de sencillos durante los próximos meses, pero no fue hasta el año 2017 que ganó reconocimiento internacional gracias a su sencillo «Finding Keepers» ft. Kojo Funds. Este sencillo llegó al puesto número 8 del UK Top 40 y se ganó la atención del público británico, por lo que varios artistas que comenzaron a colaborar con ella. En el 2018 tuvo la oportunidad de cantar junto a Raye y a Stefflon Don en la canción «Cigarrete». Y más tarde, en el 2018, amplió su publicó al colaborar con el exitoso DJ Jax Jones , también británico, en «Ring Ring«.

A pesar de que «Ring Ring» no cosechó el éxito que tanto ella como Jax hubieran querido, la pista captó la atención de un público que la conoció por primera vez como una potencial artista pop. Finalmente en enero del 2019 Mabel publicó el sencillo «Don’t Call Me Up«, el cuál dividió su carrera en un antes y después. El single de R&B que Mabel escribió, lo hizo pensando en ese instantáneo momento en el que uno deja de pensar en su ex y avanza con su vida. Esa sensación de empoderamiento, que puede durar lo que dura una noche con amigas, resultó en una canción que se enganchó en las radios, se popularizó en Spotify, y terminó siendo su más exitosa hasta el momento.

«Don’t Cal Me Up» llegó al 3er lugar del UK Top 40, y se encuentra entre las primeras 20 canciones más vendidas a nivel mundial. Y esto es sólo el comienzo de una gran carrera para la artista que solo acaba de despegar.

