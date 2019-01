La BSO “El gran showman” 27 semanas nº1 en discos en UK

Se está convirtiendo en un tanto aburrida la lista de discos británica con largos dominios durante los últimos años de Ed Sheeran, Adele, incluso Sam Smith y George Ezra, y ahora con la banda sonora de El gran showman, que alcanza la semana número 27 en el número 1, una cifra de récord. El segundo puesto es para George Ezra con Staying at Tamara’s; y el tercero para Bohemian rhapsody de Queen, la banda sonora de la exitosa película. En la lista británica de singles alcanza una cuarta semana en la primera posición Ava Max con Sweet but psycho. Ascenso del número 4 al 3 de Mark Ronson y Miley Cyrus con Nothing breaks like a heart, y del 4 al 3 de Post Malone con Wow..

Al menos en singles hay 3 entradas destacadas en el top 10, todas en modo dúo o pareja: Sam Smith y Normani con Dancing with a stranger (nº4), Calvin Harris y Rag’n’Bone Man con Giant (nº7), y Gesaffelstein y The Weeknd con Lost in the fire (nº9).

