La canción del siglo XX más escuchada en streaming de la historia “Bohemian Rhapsody”

Según Universal Music, el sencillo de Queen supera los 1,6 mil millones de reproducciones digitales mundialmente, superando a “Smells Like Teen Spirit” de Nirvana. “Bohemian Rhapsody“, la legendaria canción de Queen, es la más escuchada en streaming del siglo XX y la canción de rock clásico más escuchada en streaming de todos los tiempos. Según cifras de la casa disquera Universal Music, el sencillo incluido en el álbum lanzado en 1975, “A Night At The Opera”, supera los 1,6 mil millones de reproducciones digitales mundialmente, a través de todos los grandes servicios de streaming, superando a “Smells Like Teen Spirit” de Nirvana. Esto puede ser causa del reciente éxito internacional de la película biográfica de Queen, “Bohemian Rhapsody”, que se convirtió en el biopic más taquillero de la historia sólo cinco semanas después de su estreno, le ha dado un gran impulso a la canción, junto a la pelicula que esta teniendo muy buenas criticas cinematograficas.

En 2004 la canción entró en el Salón de la Fama de los Grammy y la interpretación de Freddie Mercury fue reconocida por los lectores de la revista Rolling Stone como la mejor de la historia del rock, por lo que Universal Music se esforzó por promover la escucha de la canción vía plataformas de streaming para acercar “Bohemian Rhapsody” a nuevos fans en todo el mundo más de 40 años después de su grabación. Brian May, el guitarrista de Queen, dijo “¡El río de la música rock se ha transformado en streams! (arroyos en español). Me complace mucho saber que todavía nuestra música fluye al máximo!” Lucian Grainge, presidente y consejero delegado de Universal Music Group, comenta que “Bohemian Rhapsody” es una de las “mejores canciones de uno de los mejores grupos de la historia. También nos enorgullece representar a Queen y nos entusiasma ver que la canción aún inspira a fans de todo mundo más de cuatro décadas después de su lanzamiento. Felicito a Queen y a Jim Beach por este increíble logro, prueba de la perenne brillantez de Queen”

Queen ha vendido más de 300 millones de álbumes en todo el mundo

Me gusta: Me gusta Cargando...