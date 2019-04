La divertida cover de ‘We Didn’t Start The Fire del cast de Los Vengadores

‘Los Vengadores: Endgame’ llegan a nuestros cines este jueves, y decir que son el estreno más esperado del año igual es quedarse corto. No se ha conocido fin de una era cinematográfica más dramático que este. Y, aunque la película sobrepasa las 3 horas de duración, hay muy poquito que los actores puedan desvelar en las entrevistas.

Es por eso que, cuando fueron este pasado lunes al Show de Jimmy Kimmel, decidieron que no necesitaban las palabras, porque con la música bastaba. El cast se arrancó a cantar We Didn’t Start The Fire, la icónica canción de Billie Joel, con la letra adaptada para narrar la historia del grupo de superhéroes más famoso de todos los tiempos.

Además de conmover con el homenaje final a Stan Lee, que falleció sin llegar a ver como culminaba la saga de películas que él inspiró, este tema sirve para refrescar la memoria justo antes del estreno del último capítulo.

De la versión original queda intacto el estribillo, mientras que el resto de letras son una lluvia de referencias a los protagonistas del Universo Cinematográfico de Marvel.

No empezamos el fuego

Siempre estuvo ardiendo

Desde que el mundo ha estado girando

Nosotros no empezamos el fuego

No, nosotros no lo prendimos

Pero tratamos de lucharlo.

Algunos privilegiados han tenido ya la oportunidad de ver Endgame y, por lo que parece, la película no decepciona. Está más cargada de sorpresas y emociones que nunca. Sus directores, los hermanos Russo, han pedido que los primeros en verla hagan lo que tanto tiempo llevan haciendo los actores y guarden los secretos de la peli.

Para los que no sean fans de la franquicia, sin embargo, siempre quedará la versión original de Billie Joel.



