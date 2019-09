LA ESTRELLA DEL ROCK BRITÁNICA LIAM GALLAGHER LANZA SU NUEVO ÁLBUM ‘WHY ME? WHY NOT.’

Liam Gallagher publica hoy su segundo álbum de estudio ‘Why Me? Why Not.’, disponible en varios formatos: CD Edición Deluxe (con tres canciones extra), CD Edición Estándar, Vinilo Estándar, Vinilo Edición Limitada en Color verde botella y Vinilo Edición Limitada Picture Disc. El álbum también está disponible en plataformas de streaming y descarga. ‘Why Me? Why Not.’ ha sido grabado en Los Ángeles, y compuesto por el propio artista “En mi primer disco escribí solo algunas canciones, pero en esta ocasión he co-escrito todas. La razón es que quiero que este disco sea incluso mejor que ‘As You Were’. Conozco mis fortalezas y mis debilidades. Soy un compositor correcto, pero soy un gran cantante y líder. Quiero que este disco sea un paso adelante” declara Liam Gallagher.

