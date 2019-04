LA GRAN SOPRESA DE COACHELLA: JUSTIN BIEBER REGRESA

El artista canadiense apareció por sorpresa al escenario de Coachella junto a Ariana Grande.

Este fin de semana ha tenido lugar uno de los momentos más inesperados del Coachella 2019, y es que Justin Bieber, uno de los grandes fenómenos de la música y que hace poco había anunciado que se retiraba de la música por su salud mental, apareció en el escenario por sorpresa en la actuación de Ariana Grande.

Justin Bieber dejo a todo el público asombrado y sus millones de fans de todo el mundo no podían ser más felices por volver a ver a su ídolo subido a un escenario. Verle aparecer por sorpresa en uno de los festivales más importantes de este 2019 nos ha emocionado, ya que eso significa que se encuentra mejor.

Justin Bieber y Ariana Grande interpretaron «Sorry», uno de los grandes éxitos del artista canadiense. “No he estado en escenarios durante unos dos años. Estaba de paso. No tenía idea de lo que podía pasar esta noche”, comentó Justin. “Tenía puesto este vestuario sin saber que iba a estar sobre el escenario. Tenía que recuperar mi ritmo, mi estilo. Gracias, Coachella, gracias Ariana Grande. Ella es tan asombrosa, tan genial”, añadió el artista.

Thank you @ArianaGrande . Thank you @coachella. That felt right. Love you.

— Justin Bieber (@justinbieber) April 22, 2019