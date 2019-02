La importancia de que “This Is America” haya ganado 4 premios Grammy

La canción de Donald Glover (Childish Gambino) se ha llevado 4 premios Grammys.

Ha sido en esta pasada madrugada cuando se ha celebrado la 61ª edición de los Premios Grammy en EEUU cuando el artista californiano, Childish Gambino, se ha llevado un total de 4 premios Grammy en categorías consideradas bastante importantes: record of the year (grabación del año), song of the year (canción del año), best music video (mejor videoclip) y best rap/sung performance (mejor rap/actuación cantada).

La canción y el vídeo en cuestión ponen encima de la mesa debates sobre temas sociales de controversia en América: la brutalidad policial a la comunidad negra, la violencia en las escuelas, la regularización de las armas, el suicidio, el carácter sectario de la iglesia…

Sorprende que unos premios tan importantes en la música estadounidense hayan reconocido de esta manera una canción que fue (y sigue siendo) revolucionaria, sobre todo por el momento ultraconservador que están viviendo los estados, apoyado por su presidente Trump. El racismo, las fronteras y la brutalidad policial a día de hoy siguen siendo noticia -demasiado- a menudo y ha sido en esta gala de los Grammy que se ha querido hacer una protesta.

La canción que ha ganado el premio por letras como “You just a black man in this world, you just a barcode” (Solo eres un hombre negro en este mundo, solo eres un código de barras), habla claro sobre el racismo sin dejar margen para interpretación entre líneas.

Por otro lado, que el vídeo de 4 minutos de reivindicación y más de 483 millones de reproducciones se haya llevado el Grammy a mejor videoclip, quiere decir que se lo han llevado también estos guiños que denuncian de forma crítica el racismo en los Estados (entre otros):

Muecas que recuerdan a personajes creados para el vodevil de antaño en el país, personificando la esclavitud como cómica y creando estereotipos peyorativos de la comunidad negra; la vestimenta que utiliza Glover durante todo el vídeo, que recuerda a los uniformes del Ejército de los Estados Confederados, que apoyaban la esclavitud de la comunidad negra; o también la violencia que genera la enmienda que legaliza las armas y provoca los sonados tiroteos masivos en lugares como escuelas y universidades.

Todo ello acompañado de bailes alegres por parte del rapero, que distraen de la cruda realidad, casi como pasa en la vida real: el mundo se conmueve al momento, pero al día siguiente se ha olvidado del problema raíz.

Y así es como Gambino se alzó triunfador de la noche (empatando con la cantante de country Kacey Musgraves). Pero no solo él; también la lucha de la comunidad negra, la de una generación que no se conforma y cree que las cosas pueden cambiar y la de una gran parte de la industria musical que usa su altavoz para abrir debate sobre temas que necesitan ser discutidos con urgencia.

