La importancia del discurso de Lady Gaga en los Grammy

Como ya os contamos en Máster FM, el pasado 10 de febrero tuvo lugar la gala de los Premios Grammy y os mostramos la lista completa de ganadores. Lady Gaga fue una de las artistas que triunfaron en la noche y es que se llevó nada más y nada menos que tres premios.

Mejor Actuación Pop Individual por ”Joanne” y Mejor Canción para Medio Audiovisual y Mejor Dúo o Grupo, ambas para su ”Shallow”. Bradley Cooper, su compañero de reparto en la película ”Ha nacido una estrella”, amigo y compañero del tema ”Shallow” no puso asistir a la gala por encontrarse en los Premios BAFTA esa misma noche.

Además de una impresionante actuación la cantante de Nueva Yotk hizo, una vez más, una importante llamada a la importancia de las enfermedades mentales y a su visibilización.

Gracias, muchísimas gracias. Dios, gracias por cuidarme, gracias por mi familia que está en casa, os quiero, gracias. Me habría encantado que Bradley hubiera estado aquí conmigo ahora pero está en los BAFTA en Reino Unido, sé que le hubiera gustado estar aquí. Brad, me ha encantado cantar esta canción contigo. Por si no tengo la oportunidad de nuevo de decir esto, quiero que sepas que me siento tan orgullosa de haber formado parte de una película que aborda los problemas de salud metal, son tan importantes. Muchos artistas lidian con eso y necesitamos cuidarnos unos a otros Así que si os encontrais a alguien que está sufriendo, no miréis a otro lado. Y si sois vosotros los que estáis sufriendo, aunque se lo difícil que es, tratad de encontrar el coraje que necesitéis y contadlo. Os quiero, muchísimas gracias a los Grammy

Así hablaba Lady Gaga al borde de las lágrimas al recoger el Grammy a Mejor Dúo Pop por su ”Shallow”. Gaga lleva mucho tiempo siendo una activista en el ámbito de los problemas de salud mental, problemas que ella misma ha sufrido y a los que se ha tenido que enfrentar desde que comenzó su carrera en la industria musical. El público estalló en aplausos y la artista recibió una ola de apoyo a través de sus seguidores en las redes sociales. La salud mental importa y Lady Gaga no duda en hacérnoslo saber.

A todo esto se le suma que en los Premios BAFTA la música para la película dirigida y protagonizada por Bradley Cooper en compañía de Gaga ganó esa misma noche la Mejor Música Original. No podemos estás más contentos por los triunfos que está recogiendo la cantante de ”Till it happens to you”, al igual que ella como compartió en sus redes sociales.

I can’t believe we just won Best Original Music @BAFTA ‘s . I wish so much I was there but am at the Grammy’s to show them our love as well. We made a film about music. This means the world to me. Thank u to all our fans we love u so much, we wouldn’t be here without u #BAFTAs pic.twitter.com/nD8QZgwySB

— Lady Gaga (@ladygaga) February 10, 2019