la India recibe a U2 por primera vez

Después de cuarenta y tres años se su fundación, hay pocas cosas que a U2 le queden por hacer, pero alguna queda. Como por ejemplo,tocar por primera vez en la India.

Pues bien, esto ocurrirá el próximo 15 de diciembre, cuando la banda irlandesa se presente por primera vez en el país asiático para tocar en el DY Patil Stadium de Bombay, con capacidad para 55.000 personas. Este concierto ahora anunciado será el último del «Joshua Tree Tour 2019» con el que U2 que empezará el 8 de noviembre en Auckland (Nueva Zelanda) y visitará después Australia, Singapur, Japón, Corea del Sur, Filipinas y ahora también India.

«Para mí, lo más emocionante es conocer a nuestro público en India y ver quienes son, así como visitar este increíble subcontinente por primera vez», ha declarado el guitarrista The Edge a Billboard.

Bono, por su parte, apunta que los fans han «mimado» a U2 a lo largo de los años, por lo que están acostumbrados a salir al escenario acompañados por un «rugido que es como un 747 despegando».

'Bono, what are you doing on December 15th 2019?' First ever @U2 show in India that's what, as The Joshua Tree Tour 2019 heads to Mumbai. Presales from next Tuesday, September 24 – https://t.co/L3R9jRe5xe#U2 #TheJoshuaTreeTour2019 #DYPatilStadium #Mumbai #India pic.twitter.com/tjr1ov4249

