La música se vuelca con Gabriel Cruz

View this post on Instagram

#todossomosgabriel ! Me uno al llamamiento en apoyo a la familia de Gabriel. Este vídeo lo grabé para mi hija Ella, me encontre con Nemo y su papá y como se que te encantan los peces te dedico este vídeo! Pronto volverás a casa y en la playa de Almeria descubrirás muchos peces de colores. 🐠 🐟 🐬🐳🐋🐙🦑🐡🦀