La neumonía de Alejandro Sanz aplazará la gira promocional de ‘#El Disco’

Este viernes 5 de abril, por fin podemos disfrutar del tan esperado ‘#ElDisco’ de Alejandro Sanz del cual ya hemos ido recibiendo pequeñas dosis, como su especial colaboración con Camila Cabello. Y es que la emoción por este lanzamiento es recíproca entre sus fans y el propio Alejandro.

“Ganas es la mejor palabra que define #ElDisco, ganas de enseñaros lo que él ha extraído de mí y yo de él. Cada detalle, cada rasgo, cada nota, cada palabra vuestra empujándome a crear lo que el viernes dejará de ser mío para ser sólo vuestro”, compartía en su cuenta de Instagram.

Y es que el nuevo álbum de Alejandro Sanz es mucho más que solo un disco: “#ELDISCO es mucho más que música. Descubre qué hay detrás de cada canción utilizando los hashtags que iremos revelando junto a @spotifyspain . El 5 de abril tenéis una cita: #ELDISCO”.

Sin embargo, no todo lo que rodea a la publicación de este nuevo trabajo de estudio han sido buenas noticias. “Una neumonía me ha obligado a suspender temporalmente todas las actividades programadas para el lanzamiento de #ElDisco , los medios, mis fans me esperaban y no hay peor sensación que no llegar donde eres esperado. Es cuestión de días pero aún así tengo que curarme bien para retomar con más ganas aún hasta rendir el 1000% en #LaGira y que entendáis por qué este disco se llama #ElDisco. Os quiero”.

Al cantante no le han faltado mensajes de ánimo de sus allegados, otros artistas, y seguidores. Entre ellos, destaca el de su productor, Julio Reyes, que le dedicaba las siguientes palabras: “Ese es el precio de hacer algo tan histórico y longevo Ale, que te mejores pronto”. Pese a esta ausencia temporal, las canciones de Alejandro Sanz ya están disponibles en todas las plataformas digitales, y la versión física de ‘#ElDisco’ a la venta.

