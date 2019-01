LA PEOR PLAYLIST DE 2018

El año nuevo es una época llena de todo tipo de recopilatorios que hacen un repaso de lo que ha sido el año anterior en cualquier campo: las mejores películas, los mejores deportistas, los mayores logros científicos…

MASTER FM y TBWA\España han aprovechado este contexto para crear una playlist con lo peor que hemos escuchado en 2018.

Pero no se trata de una lista de canciones espantosas, es justo aquí donde está el engaño y el gancho que sorprenderá al usuario.

Porque al pulsar el play en cada uno de los temas, lo que suena no es una canción, sino un audio con las peores noticias del año sobre el acoso, el maltrato animal o el racismo entre otras.

Una experiencia musical compuesta por siete temas con un mensaje muy claro: todo lo que no nos gusta cómo suena también debemos compartirlo, denunciándolo. Para que el 2019 el mundo suene mejor.

En este link encontrarás la peor playlist de 2018: www.lamaster.es/peor-playlist-2018/<http://www.lamaster.es/peor-playlist-2018/>

#PeorPlaylist2018

