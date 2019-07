La relación que ya no une a Dua Lipa y Chris Martin

Hace apenas quince días se daba a conocer que el cantante Chris Martin y la actriz Dakota Johnson habían roto su relación, que se prolongaba ya durante casi dos años. Según publicaba la prensa británica, el británico, de 42 años, quería tener hijos con la estadounidense, que cumplirá los 30 el próximo octubre, pero ella decidió frenar porque le parecía demasiado pronto para aumentar la familia. Ahora, pocos días después de aquello, los mismos medios ya dejan ver que Chris Martin tendría otra mujer en mente. Se trata de la cantante británica Dua Lipa, de 23 años, con la que ha coincidido en el célebre festival de Glastonbury, que se ha celebrado este pasado fin de semana al sur de Inglaterra. Ella ha acudido como espectadora al mismo, mientras que él ha actuado junto a Kylie Minogue. Según la prensa británica, ambos habrían estado juntos en las bambalinas del festival, y después habrían tomado algo en los bares del recinto. Según el diario británico The Sun y tal y como se hacen eco el resto de medios, la pareja charló animadamente y ella quiso presentarle a Martin a parte de su familia. Después, cuando llegaron al llamado Guerrilla Bar, se besaron.

La cantante británica de origen albanokosovar, que comenzó su carrera en 2015 gracias a un single llamado New Love, también ha roto recientemente con su novio. A principios de junio se conoció el fin de su relación con el modelo y cocinero Isaac Carew, con el que llevaba saliendo alrededor de un año y medio. Los representantes de Chris Martin han querido explicar que ambos son simplemente amigos y que no hay ningún romance entre ellos. Sin embargo, la misma periodista que publica ahora la información en el diario The Sun cuenta también que hace exactamente dos años y en el mismo festival ya vio a Dua Lipa y Chris Martin juntos y con evidente buena sintonía. Lipa y Martin mantienen desde entonces una relación que, en lo profesional, ha dado frutos. En verano de 2017 lanzaron juntos un tema, un éxito llamado Homesick. Según contó poco después del lanzamiento la artista en Billboard, ella admiraba a Martin y tenía ganas de trabajar con él, así que cuando surgió la oportunidad ambos conectaron rápidamente y tuvieron claro que iban a escribir un tema sobre la nostalgia que sienten cuando están fuera de casa. «Cuando viajo tanto y estoy tan lejos de Londres, especialmente cuando paso mucho tiempo en lugares cálidos donde el sol brilla y el tiempo es fantástico, siempre echo de menos mi casa, la lluvia», explicaba. El clima británico y la música unieron entonces a los artistas.

