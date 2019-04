“La Respuesta” ya tiene videoclip

Te refresco la memoria, hace un mes conocíamos que Maluma y Becky G tramaban algo, en forma de colaboración, gracias a una serie de publicaciones en sus cuentas oficiales de Instagram, donde se mostraban en un set de rodaje con un atuendo similar.

Después conocimos el título de la colaboración gracia a una publicación de la productora encargada del rodaje, donde confirmó que la canción se llama “La Respuesta”. Ahora por fin podemos disfrutar del videoclip -convertido en tendencia en apenas horas- tan estético que acompaña a esta canción. Becky G tiene el mayor protagonismo ante la cámara y la trama pero tambiém comparten planos tan geniales como la imagen de arriba; además el colombiano interpreta a un presentador de televisión.

La estética nos lleva los 60-70’s con colores muy vivos y formas y estampados muy variados y llamativos, tanto en el vestuario como en el decorado; sintoniza muy bien con el mensaje de la canción, que podríamos considerar algo reivindicativo, donde ambos parecen mantener una conversación que dice así:

–Becky G: Yo no te lavo los trastes/Tampoco plancho tu ropa/Si es lo que estás buscando entonces, ve a buscarlo en otra/Tampoco sé cocinarte/Pero sí sé darte amor/Si lo que quieres es que esté encerrada entonces, no/La respuesta a tu pregunta es no/Que no, que no, que no, y no/La respuesta a tu pregunta es no/Que no, que no, que no, y no.

–Maluma: Tranquila, mami que yo estoy claro/Haz tus cosas que yo me lavo mi carro/Sé lo que sientes y no le doy mente/Yo estoy buscando una mujer independiente.

Tanto la canción como el videoclip son geniales y tendencia, algo esperable dada esta tremenda unión entre dos de los mayores artistas del panorama musical actual. ¡¡Os lo dejamos aquí abajo para que lo disfrutéis tanto como nosotros!!

Me gusta: Me gusta Cargando...