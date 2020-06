LA Vision y Gigi D’Agostino lanzan “Hollywood”

¡La leyenda viva vuelve de nuevo! El ícono de la música dance GIGI D’AGOSTINO (“In My Mind”) ofrece una colaboración única y presenta a uno de los recién llegados más populares de Italia: el productor, compositor y cantante LA VISION lanzará su sencillo debut “Hollywood” … y dejará un verdadero monstruo en la pista de baile. Cuando escuches a LA VISION con el estribillo “Sucederá esta noche / Voy a hacerte sentir bien” ¡puedes seguir sus palabras literalmente!

El hit de baile es altamente adictivo y cuenta con la colaboración de LA VISIÓN y con el DJ italiano GIGI D’AGOSTINO, que acumula más de 820 millones de streams y más de 600 millones de visitas en YouTube. Además, encabezó las listas individuales alemanas oficiales y dominó las listas y listas de reproducción en todo el mundo. En 2019, ha alcanzado más de 370 millones de streams en Spotify.

Ahora nos está trayendo la canción conjunta con LA VISION, y con “Hollywood” se prevee otro mega hit electrizante. LA VISION tiene un objetivo claro establecido al crear música: sus canciones siempre cuentan una historia. El talento múltiple está encontrando inspiración no solo en fragmentos de sonido, ritmos o muestras: “Hollywood ‘es sobre un sueño, sobre probar algo y simplemente abordarlo, en contraste con la realidad. Porque perseguir tu sueño no significa necesariamente que se hará realidad “, explica LA VISION. La interacción de la vida con todas las sombras y luces es parte de su producción creativa. El amor principal de LA VISION por la música y los muchos géneros diferentes fue su enfoque principal desde el principio, ahora está avanzando más y más directamente sobre ello: “Siempre quise hacer mi propia música, y así aprendí todo lo que necesitas conocer sobre el oficio: composición de canciones, arreglos, producción e incluso canto. Pero solo estaba trabajando en segundo plano y detrás de la escena. Y no pude seguir mi propia visión. Ahora puedo.”

La colaboración con GIGI D’AGOSTINO es un galardón personal para LA VISION, siempre ha sido fan de la leyenda del DJ italiano (“L’Amour Toujours”, “Another Way”, “Bla Bla Bla” y muchos más) y a menudo se inspiró en los éxitos legendarios de GIGI. El resultado se muestra perfectamente con el debut de LA VISION “Hollywood” y calentará los pistas de baile y las listas de reproducción de todo el mundo.