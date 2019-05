LA VUELTA DE STING

A sus 67 años, Sting lanza My Songs, un nuevo álbum compuesto por los 17 éxitos más célebres de su carrera. El famoso músico ha decidido remodelar y renovar algunos temas, eso sí, siendo cien por cien fiel a los arreglos originales, creando un recopilatorio único: “My Songs es mi vida en las canciones. Algunas de ellas reconstruidas, otras restauradas, algunas replanteadas, pero todas ellas con un enfoque contemporáneo”, ha asegurado el británico sobre su nuevo álbum.

Sting es de los pocos músicos en el mundo que puede decir que ha vendido más de 100 millones de discos en el mundo. Lo ha hecho tanto en solitario como junto al grupo The Police, y este nuevo álbum es un homenaje a sus cuarenta años de carrera.

Alguno de los hits que podremos escuchar en este nuevo proyecto serán Every Breath You Take, English man in New York, Fields Of Gold, Shape Of My Heart, Roxanne o Message In a Bottle. Además el músico incluirá en el disco, a través de notas, las historias personales que hay detrás de aquellas canciones.

Sin duda son éxitos mundiales y presentimos que este álbum tan único llegará a lo más alto. ¡No te lo pierdas!