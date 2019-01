Lady Gaga no volverá a trabajar con R. Kelly tras ser acusado de abusos sexuales

Lady Gaga se ha pronunciado, a través de su Twitter, para disculparse por su colaboración con R. Kelly y aseguró que retirará su dueto de todas las plataformas de streaming. R. Kelly ha sido acusado de abusos sexuales y psicológicos por varias mujeres, algunas menores de edad cuando se produjeron tales abusos, también se le acusa de haber tenido una secta sexual de jóvenes.

Tras la emisión de ‘Surviving R. Kelly’, un documental donde las víctimas de Kelly alzaban sus voces para relatar tales abusos, el rapero ha vuelto a estar en el punto de mira. Cabe mencionar que la directora del documental, Dream Hampton, emitió un listado de todos los artistas que habían rechazado participar, estando entre ellos Lady Gaga. La artista ha roto su silencio y ha mostrado su apoyo a las víctimas, declarando que lo que ha hecho R. Kelly es horrible e indefendible.

I stand by anyone who has ever been the victim of sexual assault: pic.twitter.com/67sz4WpV3i — Lady Gaga (@ladygaga) January 10, 2019

Por otro lado, Lady Gaga recordó que ella había sido agredida sexualmente cuando tenía 19 años y quiso explicar que su colaboración con el rapero en 2013 se produjo en un momento oscuro de su vida: “hice la canción y el videoclip en un momento oscuro de mi vida, mi intención era crear algo extremadamente desafiante y provocativo porque estaba enfadada y todavía no había procesado el trauma que había ocurrido en mi propia vida”.

“He demostrado mi postura sobre este y otros asuntos a lo largo de mi carrera. No comparto esto para excusarme, sino para explicarme”, continuaba la cantante. Lady Gaga ha dejado claro que retirará ‘Do What U Want (With My Body)’ de todas las plataformas de streaming y que no volverá a trabajar con él. “Lo siento, tanto por mi mal juicio cuando era joven, como por no hablar antes”, concluía el comunicado.

Pero no solo Lady Gaga se encuentra en la lista de artistas que no quisieron participar en el documental, sino también nombres como los de Maria Carey o Jay Z están presentes. John Legend también se encuentra en la lista, pero como el único artista que aceptó colaborar.

To everyone telling me how courageous I am for appearing in the doc, it didn't feel risky at all. I believe these women and don't give a fuck about protecting a serial child rapist. Easy decision. — John Legend (@johnlegend) January 4, 2019

Las acusaciones a R. Kelly no son nuevas, las investigaciones llevan abiertas desde el 2000, pero el artista siempre ha negado tales acusaciones. Sin embargo, tras las pruebas y testimonios mostrados en el documental, vuelve a ser investigado por agresión sexual, psicológica y pederastia.

