Lady Gaga y Bradley Cooper cantan ”Shallow” en Las Vegas

Ha llegado el gran momento para ‘Shallow’, el tema principal de la película ”Ha nacido una estrella”. La canción que interpretan Lady Gaga y Bradley Cooper ha sido un éxito casi inmediato desde que salió a la luz en septiembre de 2018, desde entonces no ha parado de cosechar logros, 10 premios a Mejor Canción Original en distintos premios como los Globos de Oro los Critic’s Choice Awards. Y a la espera pero ya con la nominación al Óscar también a Mejor Canción Original y las 5 nominaciones a los Grammy 2019 en diferentes categorías.

Mientras tanto, podemos disfrutar del reencuentro de los artistas en el escenario de Las Vegas. Gaga y Cooper se volvieron a ver las caras en el Park MGM de Las Vegas -donde la cantante permanecerá hasta noviembre con dos shows: ‘Enigma’ y ‘Jazz and Piano’- para sorpresa del público. El concierto incluye la famosa canción en su ‘setlist’ desde hace tiempo, pero hace unos días contó con la participación especial de su compañero en la película.

Así introducía Lady Gaga a su compañero de producción y amigo como ya se ha referido a él en más de una ocasión ”te estoy muy agradecida, no solo por conseguir que sea una mejor actriz, no solo por el trato profesional, también he sido capaz de llamarte amigo. He llorado y he sido yo misma y tú nunca, nunca me has juzgado y me sigues respetando profesionalmente. Gracias”.

Desde el público, alguien logró grabar este momento único, ya que es la primera vez que interpretan el tema en directo desde que se estrenó la cinta.

Me gusta: Me gusta Cargando...