LANA DEL REY COMPARTE UN ADELANTO DE SU NUEVO TEMA

La artista ha publicado en sus redes sociales el adelanto de «Doin’ Time».

Lana del Rey ha dejado a sus fans con el hype después de compartir un vídeo donde aparece interpretando una nueva canción que ha enamorado a muchos y, al parecer, la artista la publicara muy pronto. A través de su cuenta de Instagram, Lana del Rey compartió un breve vídeo con la descripción «Cooming Soon» donde la pantalla aparece dividida en tres y podemos ver diferentes fragmentos de su rostro mientras canta.

Ver esta publicación en Instagram Coming Soon @sublime Una publicación compartida de Lana Del Rey (@lanadelrey) el 7 May, 2019 a las 11:55 PDT

Después de lanzar los singles «Mariners Apartment Complex», «Venice Bitch» y «hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but i have it» y de presentar en directo otro tema llamado «How to Disappear». Según los rumores, en el fragmento del vídeo donde aparece Lana del Rey, la artista canta su nuevo tema llamado «Doin’ Time». Este tema se cree que será lanzado el próximo lunes 20 de mayo. Los fans no podrían estar más emocionados después de que Lana del Rey compartiera este adelanto de su nueva canción. Además, según información de All Access, se informó que la nueva canción de Lana del Rey comenzará a sonar en las estaciones de radio a partir de la fecha anteriormente mencionada. ¡Que ganas de escuchar su nuevo tema!

