Lana Del Rey en los vídeos de la semana

Vamos con un pequeño resumen sobre los estrenos de videoclips musicales de la semana, comenzando por uno doble, el correspondiente a Fuck it I love you + The greatest de Lana Del Rey, canciones que se incluirán en su próximo disco, Norman fucking Rockwell, en circulación a partir del 30 de agosto. Dirigió Rich Lee.

Se acaba de poner a la venta Lover el séptimo álbum de estudio de Taylor Swift, cuya pista titular es una de las 3 cuya autoría firma en solitario. La produce junto a Jack Antonoff, y dirigió el vídeo con Drew Kirsch.

