Lana Del Rey estrena single

Tras dos años de parón con 2 singles –Mariners Apartment Complex y Venice Beach-, la cantante estadounidense Lana Del Rey lanza el single de su nuevo disco Norman Fucking Rockwell del que no se sabe nada más que será publicado este 2019. El single en cuestión se llama Hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but i have it y ella ha sido la encargada de publicarlo hoy, como anunció a sus seguidores.

Además ha confirmado que va a publicar su primer libro y que, por problemas de agenda se verá obligada a cancelar una serie de conciertos, pero tranquilos, su participación en el FIB, donde es la cabeza del cartel, sigue en pie.

Me gusta: Me gusta Cargando...