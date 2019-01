Las canciones que lo están rompiendo esta semana

Esta semana os presentamos las canciones que lo están rompiendo.

Como no podría ser de otro modo ‘La Venda’ de Miki se corona como una de las más escuchadas, el catalán representará a España en Eurovisión. Miki llega hasta Israel con la canción compuesta compuesta por La Pegatina.

Otro temazo que encabeza la lista es ‘Vas a quedarte’ de Aitana y es que la triunfito ha conseguido el Disco de platino digital con este sencillo.

‘Say My name’ todo un exitazo a tres bandas para David Guetta, Bebe Rexha y J Balvin. La electrónica y el ritmo latino se funden en este tema que sin duda te hará vibrar.

Paulo Londra con ‘Adán y Eva’, desde noviembre el joven argentino está en todas las listas de reproducciones con su tema y no parece que vaya a bajarse de ellas aun.

Dua Lipa & Blackpink una fusión que no ha dejado a nadie indiferente la británica junto con la banda de Kpop más popular de Corea del Sur. Presentan un temazo ‘Kiss and Make Up’ y todo apunta que Dua Lipa lo incluirá en su nuevo disco para el 2019 . ¿Sí todavía no lo has escuchado a que esperas? y es más, esta semana es nuestro número 1.

