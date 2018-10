Las críticas hacia Scarlett Johansson por interpretar a un hombre transgénero

El próximo trabajo de Scarlett que podremos ver será en el film Rub & Tug donde dará vida a Jean Marie Gill, un hombre trans que, en 1970 decidió hacer suya la identidad de Dante ‘Tex’ Gill, el propietario de una red de salones de masajes que esconde otra aún más grande, la de la prostitución y que, además tuvo tiene serios problemas con la mafia y con las autoridades.

No es la primera vez que un actor tiene que realizar un papel de semejante dificultad, a pesar de que han sido en años anteriores, años donde era complicado hacer de trans pero que, aún así, hubieron varios actores que decidieron atreverse. La polémica con la famosa actriz es por el hecho de que el público considera que ese papel, concretamente, lo debería de interpretar una hombre trans (como por ejemplo en ‘Orange is the new black’ con Laverne Cox, mujer trans en la vida real), dar voz a aquella parte del colectivo más rechazada socialmente y que tiene tan poca visibilizacón. Cabe destacar que, a nivel nacional, a Paco León, que también tiene un papel en el que hace de chica transexual, en la casa de las flores, y le ha pasado exactamente lo mismo.

April Reign, impulsora del movimiento #OscarsSoWhite, ha pedido en Twitter a la actriz que rechace el papel porque “no necesita el dinero”: “¿Por qué le quitaría el trabajo a un actor trans?”. La actriz ha dado una respuesta bastante contundente: “Dígales que pueden hablar con los representantes de Jeffrey Tambor, Jared Leto y Felicity Huffman para hacer comentarios” (en referencia a esos actores, que os mencionábamos antes, que en su día se vieron en la misma situación, pero sin tantas críticas).

Os dejamos con un video muy interesante, la opinión de Aydian Dowling el cual hizo historia al ser el primer chico trans en ser portada de la revista Men´s Health.

Me gusta: Me gusta Cargando...