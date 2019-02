Las nuevas canciones “de amor y dolor” de Carlos Baute

View this post on Instagram

¡Buenas, mi gente! Aquí un video resumen de las horas que me pasé firmando los disco de pre – order para ustedes (aún pueden conseguirlos en Amazon, CorteIngles, Fnac…etc). Y recuerden que estaré firmando discos en Barcelona, Madrid, Gran Canaria & Tenerife. ¡Y quiero conocerles!