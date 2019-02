Las palabras que Drake le dedicó a los jóvenes talentos en su discurso de Los Grammy

El ganador del premio Grammy a mejor canción de rap aprovechó su discurso para animar a los jóvenes talentos.

El rapero canadiense se alzó como ganador del premio Grammy a mejor canción de rap por su tema God’s Plan, incluido en su último trabajo de estudio Scorpion. A parte de los agradecimientos oportunos, quiso aprovechar el momento en el que (casi) todo el mundo estaba pendiente de sus palabras para animar a los talentos emergentes de la música a seguir trabajando:

Everyone at the #GRAMMYs is a winner tonight according to @Drake. 🏆 pic.twitter.com/sQ1NqKXQ7m

— CBS (@CBS) February 11, 2019