LAUREN JAUREGUI, DISCO Y GIRA EN 2019

La cantante resuelve algunas dudas de su primer proyecto en solitario.

Lauren Jauregui, con el estreno de “Expectations” y “More than that”, sus dos primeras canciones en solitario, tras los rumores de que muy pronto anunciaría el lanzamiento de su primer disco en solitario, la ex componente de Fifth Harmony ha resuelto las dudas mediante su cuenta de Twitter con el hashtag #AskLauren, respondiendo a varias preguntas que tenían sus fans acerca de los planes sobre su nuevo disco, confirmando por fin que el disco saldrá este 2019 y prometiendo que también hará una gira mundial.

Además, la cantante subió una imagen en el estudio de grabación. Fue entonces cuando le llegaron miles de preguntas sobre cómo sería este disco y la artista pudo contestar a algunas: “Es muy difícil para mí escribir música que no sean canciones emo”.

De hecho, Lauren confirmó una de las canciones que formarán parte de su nuevo disco gracias a un adelanto que salió a la luz hace tiempo y que una fan recuperó para preguntarle si estaría en el álbum.

El nombre de este listado de canciones y la posible fecha de lanzamiento siguen siendo una incógnita, tendremos que esperar para resolver.

