LEIVA ESTRENA UNA “GRANDÍSIMA ESTUPIDEZ”

Leiva estrena una miniserie de humor sobre su disco

“Mañana estrenamos esta grandísima estupidez: #FansAndFollowers“, anunció Leiva el pasado lunes, lanzando un avance de lo que sería una miniserie de humor que gira en torno a su nuevo disco. Hoy ha llegado el estreno de su primer capítulo, “Nuclear”. La idea surge de dos creativos que ha contratado el artista, ya que apuesta por algo totalmente novedoso y diferente para promocionar su nuevo álbum, y su objetivo es crear la campaña de imagen perfecta. Como idea genial para promocionar Nuclear, propone a Leiva abrir su próxima gira con un concierto en Hirosima.

Leiva demuestra en estos capítulos sus grandes -y no muy conocidas- dotes de actor, en un terreno tan complicado como la comedia. Sin duda, la miniserie, que sirve para hablar del nuevo álbum, terminará siendo atractivo para los fans que desean divertirse y reírse viendo a su artista en un terreno en el que no los tiene acostumbrados. Aún no hay fecha prevista para el lanzamiento de su nuevo disco, pero no habrá que esperar mucho para poder disfrutarlo.

Actualmente, Leiva está de gira de presentación y el 25 de febrero actuará en el Teatro Maravillas de Madrid en formato acústico, y lo hace de mano de TIDAL y Vodafone. Las entradas están disponibles por sorteo siguiendo la información de la web de TIDAL y el concierto es solo para usuarios registrados en la plataforma.

A continuación puedes ver el primer capítulo de la miniserie:

