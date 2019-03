Liam Gallagher encabeza el cartel del BBK 2019

El festival de música alternativa más importante de España ha anunciado su cartel por días, y viene plagado de sorpresas.

Encabeza la gran fiesta de Kobetamendi Liam Gallagher, el que fuera vocalista de Oasis y mítica figura del Britpop, que dará su concierto el jueves 11 de Julio. Le acompañarán hasta el día 13 grandes grupos como ‘The Strokes’, ‘The Good, The Bad and The Queen’, ‘Suede’, ‘Vetusta Morla’ o la mismísima Rosalía.

Las entradas ya están disponibles y oscilan entre los 62 y lo 160 euros. Puedes adquirirlas aquí.

