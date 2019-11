Liam Payne presenta “All I Want (For Christmas)”

Liam Payne no para con la promoción de su esperado álbum debut en solitario “LP1“, y después de estrenar su tema “Stack It Up“, está listo para un sencillo más, pero en este caso, nos va ya recordando que la Navidad está a la vuelta de la esquiena, y es que lanza este tema ya para ir abriendo voca.

Y como las fiestas decembrinas están cada vez más cerca, el cantante compartió su tema navideño, “All I Want (For Christmas)“, fue compuesto por James Newman, Phil Cook y Sam Preston. Este gran tema para estas fechas se estrenó el 25 de octubre del 2019 bajo licencia del sello discográfico Universal Music.

Ese mismo día el cantante compartió el video lírico para continuar con la promoción del sencillo.

