Liam Payne lanza nuevo single con el rapero A Boogie wit da Hoodie y compuesto por Ed Sheeran

Liam Payne lanzó este miércoles pasado su esperado nuevo single en solitario, ‘Stack It Up’. Un tema uptempo que cuenta con la participación de la estrella del rap americano A Boogie wit da Hoodie, y que ha sido compuesto por Ed Sheeran, Steve Mac, Fred Gibson y Boogie.

Grabado en Reino Unido, el tema cuenta con el característico sonido urban pop de Liam, junto a elementos de percusión caribeña y una letra juguetona. En el vídeo del tema, rodado en Nueva York, aparecen Liam Payne y Boogie en un salón recreativo. El colorido clip, estrenadoen un evento íntimo para fans en el estudio neoyorquino de YouTube y disponible para el público a las 22:00 de este 18 de septiembre también muestra una divertida versión animada de Liam y Boogie, como parte de los gráficos de uno de los juegos de las máquinas del salón.

Liam Payne ha vendido más de 18 millones de singles en tan solo dos años como artista en solitario desde que abandonase One Direction. Su pelotazo mundial con el single de debut, ‘Strip That Down’ feat. Quavo, vendió 11,5 millones de copias en todo el mundo y supera los 1.8 billones de streams.

