Liam Payne “LP1” presenta “Live Forever”

“LP1” es el nombre del esperado álbum debut, en solitario, del ex integrante de One Direction, Liam Payne, y se estrenó el 6 de diciembre del 2019 bajo licencia del sello discográfico Universal Music.

El primer sencillo del álbum es la canción “Strip That Down” al lado de Quavo y se estrenó 18 de mayo del 2017. El segundo sencillo se llama “Get Low“, llegó el 6 de julio del 2017 y tiene la colaboración del dj y productor Zedd. El 20 de octubre de ese mismo año se estrenó el tercer sencillo oficial llamado “Bedroom Floor“, El cuarto sencillo es su colaboración con J Balvin, “Familiar“, y se estrenó el 20 de abril del 2018. Más tarde, el 5 de octubre del 2018 se unió a Lennon Stella y Jonas Blue para estrenar su quinto sencillo, “Polaroid“.

El 18 de septiembre del 2019 el cantante compartió el sexto sencillo oficial del álbum llamado “Stack It Up” con la colaboración de A Boogie Wit Da Hoodie. El séptimo y último sencillo estrenado antes del estreno del proyecto, es su tema navideño “All I Want (For Christmas)” y llegó el 25 de octubre del 2019, Aunque no se estrenó como sencillo, su canción “For You” al lado de Rita Ora del soundtrack de la película “Fifty Shades Freed“, fue incluida en el álbum.

Para celebrar el estreno de “LP1“, ese mismo día también compartió el video musical para su colaboración con los chicos de Cheat Codes, “Live Forever“. El 16 de diciembre compartió un video de una presentación en vivo de la canción.

