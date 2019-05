LIL NAS X Y BILLY RAY CYRUS ESTRENAN UN ANIMOJI VÍDEO DE SU TEMA ‘OLD TOWN ROAD’

Los artistas al liderado las listas de ventas mundiales.

Hace semanas, Lil Nas X presento su tema «Old Town Road» en formato remix junto al famoso cantante de country estadounidense Billy Ray Cyrus. La canción se sitúo el lunes en lo más alto de la lista de éxitos en Estados Unidos. El tema, que ha sido descrito por su autor como una mezcla de country y trap, empezó a ganar popularidad entre los más jóvenes hace unas semanas. La canción, se hizo viral gracias a un reto llamado «Yehaaw challenge» que se creo en la plataforma TikTok, donde los participantes tenían que ir vestidos de vaqueros bailando cowboy.

Thanks to everyone for loving this song as much as I do and for keeping OTR at number 1 for the 5th week! And thanks to @LilNasX for asking me to be on it in the first place! @YoungKio_ @Dopebyaccident @bolooki #OTR #OldTownRoadRemix 📷:@frazerkh @MattWinkelmeyer @GettyImages pic.twitter.com/jn4qdxMLet

— Billy Ray Cyrus (@billyraycyrus) May 6, 2019