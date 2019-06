Lin Manuel Miranda sorprende en una representación escolar de ‘In The Heights’

Si eres fan de los musicales, Lin Manuel Miranda es un nombre que conoces de sobra. Para los que no, Lin escribió, dirigió y protagonizó el que probablemente sea el musical más influyente de nuestra época: Hamilton. Si Hamilton tampoco te suena, te redirigiré a Vaiana, la última princesa disney, cuyas canciones fueron compuestas por él mismo y si, ni por esas, te diré que es coprotagonista de «El Retorno De Mary Poppins».

En definitiva, es una de las personas que está definiendo el arte del siglo XXI que cada vez está más presente a nivel global. Y no tiene intención de parar: ahora mismo, se está preparando la adaptación del que fue su primer musical como autor: In The Heights.

Y precisamente de ‘In The Heights’ va la cosa, porque Lin, que además de ser prolífico es conocido por su consideración para/con los fans y por su amabilidad, decidió llevar al cast de la película por sorpresa una representación de la obra en un instituto local.

Los jovencisimos actores, por supuesto, no esperaban para nada ver al compositor y actor original frente a ellos, y estaban sobrecogidos de la emoción. El sentimiento, según a declarado Miranda en su twitter, es mutuo.

We saw In The Heights in the Heights for the first time, with kids from all over the neighborhood. It’s cool I only cried 10 times.

These kids were so good. Our future is so bright. https://t.co/2GOG2qpPg5

— Lin-Manuel Miranda (@Lin_Manuel) 1 de junio de 2019