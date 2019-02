Little Mix actuará el 16 de septiembre en el WiZink Center

Little Mix, anuncian este viernes siete nuevos conciertos en Europa, que se suman a su The LM5 Tour para este 2019. El día 16 de septiembre, comenzarán en Madrid en el WiZink Center. Después de eso, hará parada en Italia, Austria, Alemania y Holanda para finalizar en Bélgica el 27 de septiembre. La banda viajará después a Reino Unido e Irlanda.

Las entradas para su concierto en Madrid, estarán disponibles a partir de las 10:00 del jueves 7 de febrero. El precio está estipulado en 48 euros para las entradas de pista y 54 euros para las de grada, precios a los que habrá que sumarle los gastos. En la gira, Little Mix tratará de interpretar canciones de su último álbum, “LM5“, con títulos como “Woman Like Me“, además de grandes éxitos como “Touch“, “Shout Out To My Ex” o “Black M“.

Tras el lanzamiento de su quinto álbum, denominado “LM5“, en el que Little Mix colaboró junto a Ed Sheeran, Jess Glynne, Cammille Purcell, MNEK, Timberland, Loose Change, TMS y RAYE, la banda femenina ha consagrado totalmente su reputación, llegando a vender más de 45 millones de discos en todo el mundo.

