Little Mix estrenan en Acústico “One I’ve Been Missing”

La navidad está cada vez más cerca y las chicas de Little Mix lo saben y después de estrenar su sencillo “Bounce Back“, sorprenden a sus seguidores con un nuevo track navideño. La canción se llama “One I’ve Been Missing“, fue compuesta por Tré-Jean Marie, Jez Ashurst, Sinéad Harnett, Rachel Furner y Leigh-Anne Pinnock. Y se estrenó el 22 de noviembre del 2019 por el sello discográfico Sony Music.

Ese mismo día las chicas también compartieron el video lírico animado para la canción en su canal oficial de YouTube. Mientras que el video musical llegó el 2 de diciembre del 2019, más tarde, el 13 de diciembre del 2019, se estrenó una versión acústica oficial del sencillo.

