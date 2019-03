¡Llega el primer disco de LSD!

No, no hablamos de la droga. Tampoco de un grupo indie desconocido. LSD son las siglas de Labrinth, Sia y Diplo,y el nombre que han elegido para su primer album en conjunto.

Ya hemos escuchado como suena el trío en los singles que han ido sacando a lo largo de este año y el siguiente: empezamos con Genius, al que siguió de cerca Audio, que llegó a estar nominado a los Grammy en su versión Remix. Luego llegaron Mountain y Thunderclouds, cuyo videoclip se grabó en Barcelona. La mezcla musical es tan peculiar, inquietante y mágica como los propios artistas que la componen.



Labrinth es un consagrado artista británico, y esta colaboración será su primer gran lanzamiento desde 2012. Sia es más que familiar para todos nosotros: nos conquistó con Titanium y, desde entonces, no ha parado de darnos canciones memorables. Para Diplo, esta no será la primera fusión con otro artista: forma parte del grupo Silky con Mark Rohnson, es director de Major Lazer y del conjunto Jack Ü, con Skrillex. Todos sus proyectos han llegado a la fama, y sabemos que este no será menos.

Lo nuevo de LSD estaba programado para Noviembre, pero la cuenta oficial de Sia ha confirmado que finalmente saldrá este 12 de Abril. Además, adjuntan foto del estrafalario photoshoot que, sin duda, no tiene nada que envidiarle al album. ¡No podemos esperar a ver con que nos sorprenden!

